Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.
Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, taktiksel hazırlıklarla günü tamamladı.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.