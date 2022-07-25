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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Murat Kaya   | 25.07.2022
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.

Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, taktiksel hazırlıklarla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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