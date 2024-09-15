Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı

İstanbul
Süper Lig'de son oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Dzeko da yedeğe çekildi.
Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerlerine savunmada Rodrigo Becao ile santrforda Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin oynadı. Forvet arkasında Sebastin Szymanski şans bulurken, ileri uçta Youssef En-Nesyri forma giydi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Edin Dzeko yedek kulübesinde görev bekledi.
6 oyuncu kadroda yok
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku'nun yanı sıra henüz fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer Filip Kostic kadroda yer almadı.
Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.
Dzeko ilk kez yedek
Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
Becao 2 maç sonra ilk 11'de
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, 2 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Becao, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında ise yedekler arasında yer almıştı.
Yeni transfer Amrabat kadroda
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.
Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.
Yusuf Akçiçek kadroda
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa karşısında altyapıdan bir ismi kadroya aldı.
Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Taraftarlar yalnız bırakmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.
Yönetim tam kadro tribünde
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.
Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.
Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.
İlk yarı
22. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geçip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.
24. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Da Costa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'yu geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu pas vereceği sırada Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar seyreden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
64. dakikada soldan kazanılan korner atışında Tadic ceza sahasına ortaladı. Ön direkte yükselen Dzeko'nun arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa Çağlar Söyüncü, kale çizgisinin dibinden vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
86. dakikada Fall'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.
89. dakikada Fall'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top Ben Ouanes'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmadı
Müsabakanın ikinci yarısında pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine ise pozisyon vermedi ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, ligde önümüzdeki hafta derbide Galatasaray'ı konuk edecek.
Saint-Maximin siftah yaptı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin transfer dönemindeki önemli hamleleri arasında yer alan Fransız kanat oyuncusu, ligde daha önce 2 kez gol pası vermişti.
27 yaşındaki oyuncunun 22. dakikada takımını öne geçirdiği gol, Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Tadic yine attı
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, üst üste 2. lig maçında gol buldu.
Ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Tadic, Kasımpaşa müsabakasında da 39. dakikada penaltıdan golünü kaydetti.
Dusan Tadic, son 2 maçta üst üste skor bulurken, gol sayısını da 3'e yükseltti.
Amrabat ilk kez
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Faslı orta saha, maçın 81. dakikasında Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.
Kalesini gole kapattı
Fenerbahçe, ligde çıktığı son 3 müsabakada gol yemedi.
Süper Lig'de geride kalan 5 maçın 4'ünde gol yemeyen Fenerbahçe, 2. haftaki Göztepe müsabakasında kalesinde 2 gole engel olamamıştı.
Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da kalesini gole kapatmayı başardı.
Mert Müldür tamamlayamadı
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.
Maçın 80. dakikasında kendini yere bırakan Mert, aynı dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.
Penaltı VAR'la geldi
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.
Müsabakanın 35. dakikasında soldan ceza sahasına giren Allan Saint-Maximin, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirirken, 37. dakikada VAR'dan izleme uyarısı verildi. Pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararı verdi. 39. dakikada Dusan Tadic, penaltı vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.
"Bugünkü oyun kültürü çok önemli"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, mağlup olmalarına karşın güzel bir oyun sergilediklerini dile getirdi.
Fenerbahçe'ye karşı şu ana kadar en baskılı oynayan, oyun üstünlüğü kurabilen, rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut attırmayan takım olduklarını ifade eden Kanbak, şunları kaydetti:
"Jose Mourinho'nun değerlendirmelerini dinledikten sonra, teknik adamların maçları çok farklı yorumladığını görüyoruz. Ben de Jose gibi düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı hücum etkinliği göstermemiz sevindiriciydi. Daha iyi bitiriş yapabilseydik çok daha farklı bir skor olabilirdi. Bugün Maximin oyunu değiştiren isim oldu. Merkeze oynamanın risk olduğunu belirtmemize rağmen kaybettiğimiz bir topla kalemizde golü gördük. Ama futbol hatalar oyunu, iyi şeylerin de yapıldığında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe 36 kez rakip ceza sahasına girseydi hücum etkinliğinden bahsedilirdi. Maalesef bunu Kasımpaşa yapınca çok konuşulmuyor. Bugünkü oyun kültürü çok önemli. Bu da kaldığımız yerden kazanarak devam etmemizi sağlayacak. İhtiyacımız olan da bu."
"Milli aralar dönüşü en önemli şey 3 puan almaktır"
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli aranın ardından alınan 3 puanın önemli olduğunu söyledi.
Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Süper Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak derbi öncesinde Galatasaray'ın ligde erteleme maçı oynayacak olmasının kendileri için bir avantaj olmadığını söyleyen Mourinho, 3 günlük sürenin takımın toparlanması adına yeterli olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'ın dün kolay bir galibiyet aldığını da vurgulayan Mourinho, "6 değişiklik yaptılar. Bu da dinlenmelerini sağladı. Hafta içinde oynayacak olmaları onları çok etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.
"Milli aralar her zaman zordur"
Derbi için her gün yaptıkları gibi çok çalışacaklarının altını çizen Mourinho, bazı şeyleri geliştirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:
"Maçtan önce de söyledim, milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları değişiyor. Milli takımlardan dönen oyuncular problemle gelebiliyorlar, yorgun dönebiliyorlar. Mesela Dzeko 3 günde 2 maçta 90 dakika oynadı. Takım bugün ilk yarıda iyiydi. Ancak ikinci yarıda kazanma hırsını gösteremedik. Belki oyuncularım bunu kabul etmeyebilirler, 'Kompakt olarak topu rakibe verip dinlenmek istedik.' diyebilirler. Tabii ki ben de bunu kabul edemem ama milli aralar dönüşü en önemli şey 3 puan almaktır."
Hakem Halil Umut Meler'in Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'ın yakın arkadaşı olduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum, şimdi öğrendim. Ama hakemler dürüst olduğu müddetçe istedikleri insanla arkadaş olabilir. İsterse başkanlarla, isterse gazetecilerle, isterse futbolcularla arkadaş olabilirler. Performansıyla dürüst ve bağımsız olduğunu gösterdiği sürece benim için problem yok. Dün yapacak bir işim yoktu, yatağımdaydım ve rakibin oynadığı maçı izledim. İyi oynadılar, kolay bir galibiyet aldılar. Şu anda derbiyle ilgili düşünmeye başlamadım." açıklamasında bulundu.
"Avrupa maçlarının başlayacak olması hoşuma gidiyor"
Portekizli teknik adam, takımın mevcut oyundan daha iyisini yapabileceğini ve yapması gerektiğini anlatarak, "Çalışmamız, gelişmemiz, istikrar kazanmamız gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışabildik. Artık oyuncuların kafasında soru işareti yok. 2 sağ bekimiz, 4 stoperimiz, 2 sol bekimiz var. Kanatlarda ve orta sahalarda oyuncularımız var. Oyuncuların kafalarında 'Kalacak mıyım, gidecek miyim?' gibi soru işaretleri yok. Avrupa maçlarının başlayacak olması da hoşuma gidiyor. Herkes oynayacak. Bu durum rakiplerimiz için de geçerli. İyi bir takımımız var, kulüp çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu." açıklamasında bulundu.
Kadrodaki oyuncuların süre alması için bir denge bulmaya çalıştıklarının altını çizen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:
"Takımınızda kimlerin yorgun olduğunu görmeniz gerekir. Milli takıma gitmeyen oyuncular daha fazla performans gösterebiliyorlar. Maximin bugün daha patlayıcıydı, milli takıma gitmedi ve bizimle çalıştı. Dzeko milli takımda 2 maç oynadı ama En-Nesyri milli takımda süre almadı. Mert Müldür de milli takımda 2 maç oynamıştı ama Osayi-Samuel sakat olduğu için onu oynatmamız gerekiyordu. Bir denge bulmaya çalıştım ve şu anda işlem tamam. Benim için normal bir hafta olacak. Takım da yarın izin olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.