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Spor, Futbol

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süha Gür   | 18.02.2020
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam ediyor

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı.

İdmanın, dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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