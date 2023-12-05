Dolar
28.93
Euro
31.29
Altın
2,024.68
ETH/USDT
2,209.90
BTC/USDT
41,789.00
BIST 100
8,062.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Ercan Çakar  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi
Bakan Göktaş: Kadınların hak ettikleri pozisyonlarda bulunmaları toplumsal adaletin bir gereğidir
Emine Erdoğan'dan, Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nin ardından oluşturulan eylem planlarına ilişkin adım

Benzer haberler

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Fenerbahçe karşısında takıma ve taraftara güveniyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Fenerbahçe karşısında takıma ve taraftara güveniyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, gelecek sezon zirveye oynamak için planlarını yapıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, gelecek sezon zirveye oynamak için planlarını yapıyor
Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet