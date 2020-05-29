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Spor, Futbol

Fenerbahçe 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak

Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde devam edecek.

Erkan Tiryaki   | 29.05.2020
Fenerbahçe 3 Haziran'a kadar Riva'da çalışacak

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampın 3 Haziran'a kadar süreceği ve antrenmanların burada gerçekleştirileceği ifade edildi.

Teknik heyet, oyuncular ve idari kadroya Riva'da 1 Haziran Pazartesi günü PCR testi yapılacağı aktarıldı.

Futbolcuların 4 ve 5 Haziran'da izinli olacağı, 6 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanılacağı, burada yapılacak antikor testlerinin sonucuna göre aynı günün akşamı da antrenmanlara tekrar başlanmasının planlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.


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