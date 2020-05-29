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MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya ve Avustralya ayakları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.05.2020
MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'dan sonra Büyük Britanya ve Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı etaplar da Kovid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde ve 25 Ekim'de Avustralya'nın Phillip Adası'nda düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.

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