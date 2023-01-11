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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı

VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Süha Gür   | 11.01.2023
Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz ile yollar ayrıldı

Istanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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