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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

Ercan Çakar   | 09.04.2022
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı yendi Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

6. dakikada Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Ouanes'in şutunda, kaleci Viviano son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada sağdan gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında ceza sahasında topla buluşan Pesic, kale sahası önünde karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Pesic'in pasıyla topla buluşan Adnan Uğur, Kasımpaşa savunmasının yaptığı hatada ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Biglia'nın sağdan ortasına ceza sahası sağ çaprazında Jimmy Durmaz'ın gelişine yaptığı vuruşta, arka direkte Pesic topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-0.

VavaCars Fatih Karagümrük maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

60. dakikada sağdan yapılan ortaya ceza sahasında topla buluşan Spajic'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.

67. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan kazanılan serbest vuruşu kullanan Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Tarkan Serbest arka direkte uygun durumda buluştuğu topu filelere gönderdi: 2-1.

72. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 3. golü buldu. Emre Mor'un şık ara pasıyla savunmanın arkasına sararak kaleci ile karşı karşıya kalan Bistrovic, topu ağlara yolladı: 3-1.

82. dakikada Kasımpaşa tekrar farkı 1'e indirdi. Tunay Torun'un soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muleka, kafa vuruşuyla topu ağlara attı: 3-2.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakayı 3-2 kazandı.


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