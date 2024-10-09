Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.