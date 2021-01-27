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Spor, Futbol

Gaziantep FK ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyor

Kulüp Başkan Vekili Altunkaya, "Artık ikinci yarıda yeni bir sayfa açacağız. İnşallah şimdi daha iyi bir performans göreceğiz. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Kerem Kocalar   | 27.01.2021
Gaziantep FK ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyor

Gaziantep

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkan vekili Mahsum Altunkaya, artık ikinci yarıda yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, "Hedefte şaşma yok. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, sezon sonunda ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında gösterdikleri performans nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Bazı şanssızlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşamalarına rağmen elde edilen sonuçların hedeflere uygun olduğunu anlatan Altunkaya, şöyle konuştu:

"Son haftalarda biraz kayıp yaşadık. Bunda sakat ve cezalı oyuncularımızın durumu da etkili oldu. Ama şimdi eksiklerimiz büyük oranda azaldı. Yeni teknik direktörümüz de takıma alışmaya başladı. Artık ikinci yarıda yeni bir sayfa açacağız. İnşallah şimdi daha iyi bir performans göreceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Bunu başarabilecek gücümüz de kabiliyetimiz de mevcut. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz."

Ligin 22. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceklerini anımsatan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Galatasaray, ligin büyük camialarından birisi. Çok güçlü oyuncuları olan bir ekip ve şu an üst sıralarda yer alıyor. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Ama biz de ligin güçlü ekiplerinden biriyiz ve sezon içerisinde önemli takımlardan puanlar almayı başardık. İnşallah bu başarılarımıza bir yenisini cuma günü sahamızda ekleriz. Hocamız ve oyuncularımız Galatasaray maçına tam konsantrasyonla hazırlanıyor. İnşallah ikinci yarıya galibiyetle başlayıp moralli şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"Hedefte şaşma yok"

Mahsum Altunkaya, sezon başında kulüp olarak sezonu ilk 5 içerisinde bitirme noktasında hedef belirlediklerini aktardı.

Bu hedefin değişmediğine dikkati çeken Altunkaya, "Hedefte şaşma yok. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, sezon sonunda ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz. Bu hedefe giderken taraftarımızın da yanımızda olmasını isterdik aslında. Ancak pandemi nedeniyle güzel galibiyetleri, en büyük gücümüz olan taraftardan ayrı kutladık. İnşallah bir an önce pandemi biter ve biz de taraftarımızla daha zorlu bir deplasman olarak yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

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