Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,495.90
BTC/USDT
47,311.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “İş İnsanları Buluşması”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. - VTR
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük evinde kazandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Fatih Karagümrük evinde kazandı Fotoğraf:Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

İlk yarı 

30. dakikada maçtaki ilk etkili pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Erdem uzanarak topu kornere tokatladı.

31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eysseric, son çizgiye inip savunmanın arkasına yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor, kale sahası içinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı 

60. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kappel, ceza yayı üzerine çevirdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Gökcan Kaya'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

76. dakikada soldan kazanılan korner atışında Eysseric kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, fark 2'ye çıktı: 2-0.

90+2. dakikada Eysseric'in pasında savunmanın arkasına sarkan Can Keleş, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Dönen topu Lasagna tamamladı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 27'ye yükseltti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri andı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Fatih Karagümrük evinde kazandı

Fatih Karagümrük evinde kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Türkiye'de "ara transfer" dönemi sona erdi

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ye sevk edildi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet