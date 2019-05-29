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Spor

TFF 2. Lig play-off finalinin faturası 1,5 milyon lira

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan müsabakaya ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar tespit edildi.

Sergen Sezgin   | 29.05.2019
TFF 2. Lig play-off finalinin faturası 1,5 milyon lira

Bursa

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı TFF 2. Lig play-off finaline ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar tespit edildi. 

Bursaspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fatih Karagümrük takımının zaferiyle tamamlanan maçın ardından TFF gözlemcisi ile birlikte statta inceleme yapıldı.

İncelemelerde, Fatih Karagümrük taraftarlarının bulunduğu Bursaspor 1963 Tribünü'nün koltukları ve televizyon ekranlarının, VİP tribündeki koltuklar ile Sakaryaspor taraftarlarının yer aldığı tribündeki koltukların büyük bölümünün hasar aldığı görüldü.

Atılan meşalelerin de zeminde hasara yol açtığı vurgulanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.

Öte yandan, stat tuvaletleri ile takım soyunma odalarında da önemli maddi hasar oluştuğu vurgulandı.


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