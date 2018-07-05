Fotoğraf:AA/Aşkın Kıyağan

BRATİSLAVA

Fabricio Agosto Ramirez, Slovakya'nın Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında kamp çalışmaları ve yeni sezon hakkında görüşlerini aktardı.

Kamp çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Fabricio, "Lig veya organizasyon seçmeden en yüksek konsantrasyonumuzu tüm maçlara, bütün sezona yaymamız gerekiyor. Hem takım hem de bireysel olarak iyi bir oyun ortaya koyarak şampiyon olmak istiyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz." diye konuştu.

Takım arkadaşları ile yaptıkları değerlendirmelerde kaliteyi her zaman bir üst seviyeye taşımak için çalıştıklarını anlatan 30 yaşındaki kaleci, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerini geçerek gruplarda mücadele vermek istediklerini, aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'in bu sezon kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Slovakya kampında çok sıkı çalıştıklarını belirten Fabricio, takıma katılan yeni futbolcuların uyum sağlaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Guti'nin antrenör olarak Beşiktaş'a gelmesi

Vatandaşı Guti'nin takıma antrenör olarak dahil olmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Fabricio, İspanyol çalıştırıcının faydalı olacağına inandığını söyledi.

Guti'yi futbolculuk döneminden tanıdığını belirten Fabricio, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyun görüşü çok yüksek bir isimdi. Umarım buraya geldiğinde oyun görüşü ve tekniğiyle bize katkı sağlar. Değerli görüşleriyle hep birlikte bu yıl şampiyonluğu kazanır ve üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapmış oluruz."

UEFA'nın yeni kuralı

UEFA'nın Avrupa kupalarında takımlara maçların uzatma dakikalarında oyuncu değiştirme hakkı tanımasına ilişkin kural değişikliğini de değerlendiren İspanyol file bekçisi, "Yeni düzenleme yararlı olacaktır. 90 dakika boyunca oyuncularda yorgunluk oluyor. Hem yorulan oyuncular hem de teknik direktörün işini biraz daha kolaylaştırmak için faydalı bir düzenleme." diye konuştu.



Muhabir: Aşkın Kıyağan