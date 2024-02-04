Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,295.00
BTC/USDT
42,765.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş futbolcusu Daniel Amartey, Süper Lig’in 24. haftasındaki Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe 24. haftayı averajla lider tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Hilmi Sever  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Fenerbahçe 24. haftayı averajla lider tamamladı

İstanbul

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0

Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0

Puan durumu


OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE24203163184563
2.GALATASARAY24203150143663
3.BEŞİKTAŞ2412393531439
4.TRABZONSPOR2411493833537
5.ÇAYKUR RİZESPOR2410682733-636
6.KASIMPAŞA A.Ş.2410594346-335
7.BITEXEN ANTALYASPOR2481062925434
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FK249693128333
9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR2471073529631
10.EMS YAPI SİVASSPOR247982835-730
11.MKE ANKARAGÜCÜ2461173028229
12.ATAKAŞ HATAYSPOR2461083132-128
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR248792934-528
14.CORENDON ALANYASPOR246992634-827
15.YILPORT SAMSUNSPOR2475122735-826
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2468103147-1626
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2466122829-124
18.GAZİANTEP FK2466122736-924
19.TÜMOSAN KONYASPOR24410102337-1422
20.İSTANBULSPOR2435161744-2711

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

25. hafta programı

9 Şubat Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta tamamlanan TOKİ konutlarını gezdi
Zeytinburnu'nda kurusıkı tabancayla havaya ateş eden motosikletli tutuklandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye'de defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı
2 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Fenerbahçe 24. haftayı averajla lider tamamladı

Fenerbahçe 24. haftayı averajla lider tamamladı

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Worrall, İstanbul'a geldi

Beşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u evinde mağlup etti

Kasımpaşa sahasında 3 puan aldı

Kasımpaşa sahasında 3 puan aldı
Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında görev yapamayacak

Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında görev yapamayacak
Gaziantep FK-Kayserispor karşılaşması beraberlikle sonuçlandı

Gaziantep FK-Kayserispor karşılaşması beraberlikle sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet