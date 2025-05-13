Dolar
38.77
Euro
43.36
Altın
3,247.05
ETH/USDT
2,552.60
BTC/USDT
103,718.00
BIST 100
9,700.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Eyüpspor'da Berke Özer ve Claro ile yeni sözleşme imzalandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro'nun sözleşmeleri uzatıldı.

Bozhan Memiş  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Eyüpspor'da Berke Özer ve Claro ile yeni sözleşme imzalandı

İstanbul

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcuyla ikişer yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Terörsüz Türkiye" paylaşımı
Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında hükümlü istihdamı protokolü
Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temizlendi

Benzer haberler

Eyüpspor'da Berke Özer ve Claro ile yeni sözleşme imzalandı

Eyüpspor'da Berke Özer ve Claro ile yeni sözleşme imzalandı

Galatasaray, bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü

Gençlerbirliği'nde Etebo ve Metehan Mimaroğlu'nun Süper Lig coşkusu

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde gol güvenceleri Banza ve Zubkov

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde gol güvenceleri Banza ve Zubkov
Galatasaray kaptanı Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda

Galatasaray kaptanı Muslera'nın gözü Bülent Korkmaz'ın rekorunda
Göztepe ile Atakaş Hatayspor berabere kaldı

Göztepe ile Atakaş Hatayspor berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet