Evkur Yeni Malatyaspor tek golle kazandı

Fotoğraf:AA/Emrah Gökmen

MALATYA

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

"Takımımı tebrik ediyorum"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 yendikleri Çaykur Rizespor maçına ilişkin, "Takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak bir havada, iyi oynayarak, golü atarak, fazla pozisyon vermeden maçı tamamladılar." dedi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İlk yarı baskılı oynamak istediklerini ve bunu başardıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"İkinci yarı kırmızı kart bulduk. Bunu aldıktan sonra sporcularım maçı rahat alırız diye düşündüler herhalde. Karşı kalede pozisyon bulduk ama 3-4 yapamadık. Ben takımımı tebrik ediyorum. Böyle sıcak bir havada, iyi oynayarak, golü atarak, fazla pozisyon vermeden maçı tamamladılar."

Karaca: Mağlup olduk üzgünüz

Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Mehmet Ali Karaca ise maçın ilk devresinde dengeli bir oyunun ortaya konulduğunu belirtti.

Rakiplerinin ilk yarının son dakikalarında çok baskılı oynadığını ve kalelerindeki gole engel olamadıklarını anlatan Karaca, "İkinci yarı da kontrollü oynadık ama bir futbolcumuz atıldıktan sonra istediğimiz golü elde edemedik. Mağlup olduk üzgünüz." diye konuştu.

Karaca, bölgedeki havanın çok sıcak olduğunu ve bu nedenle iki takımında agresif bir oyun sergileyemediklerini sözlerine ekledi.

İlk yarı

11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Eren'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

16. dakikada Guilherme'nin derin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere attı.

43. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un golü geldi. Sağ kanattan topla ceza sahasına yönelen Guilherme, rakibinden sıyrıldıktan sonra sıfıra indi. Bu oyuncunun yerden sert pasında altıpas içerisinde bulunan Aleksic, topu filelere gönderdi: 1-0.

45. dakikada Guilherme'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Seth'in şutunda meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya "Sağlıkta şiddete hayır" yazılı pankartla çıktı.

İkinci yarı

58. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Muric'in şutunda top az farkla auta çıktı.

89. dakikada Donald'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Orhan Yoldaş