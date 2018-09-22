SAKARYA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sakarya İl Temsilciliği'nden yapılan açıklayamaya göre, TÜGVA tarafından Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen Genç Yönetici Okulu programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, burada TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Adnan Dizer ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, programa katılan gençlere hitap eden Kasapoğlu, bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerin kendisini geliştirmeye yönelik programlarla dışarıda boş vakit geçirmemesinin kendilerine ümit aşıladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Siz gençlerimize her zaman ihtiyacımız var. Bu tür mekanların da kıymetini bilmeniz gerekir. Benim çocukluğum, üniversite hayatım İstanbul'da geçti. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu gibi mekanları gençlere kazandırmış. Onu da tebrik ediyorum. Bakanlığımıza ait gençlik merkezlerimizi de mutlaka kullanmanızı istiyoruz. Salonlarımızın boş kalmaması gerekir. Sporu hayatınızın bir parçası haline getirmenizi istiyoruz. Günde en az bir saat spor salonlarımızı değerlendirin. Bununla ilgili sorun yaşarsanız bizi bilgilendirin. Sporsuz hayat olmaz. Okuyan, yazan, muhakeme eden ve düşünen bir gençlik istiyoruz. Bu tür etkinlikler de sizlerin bu yolda olduğunuzu gösteriyor. TÜGVA Sakarya İl Temsilcimizi ve güzel amaçlara doğru ilerleyen kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Dizer de Bakan Kasapoğlu'na ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, belli kıstasları aşmış son sınıf üniversite öğrencilerine ve kariyerinin başında olan gençlere yönelik yaptıkları butik bir program olan Genç Yönetici Okulu'nda 4. haftaya eriştiklerini aktardı.

Programın 6 hafta süreceğine değinen Dizer, "Eğitimimiz sonunda arkadaşlarımıza sertifika vereceğiz. Sayın Bakanım, milli ve manevi duyguları benimsemiş ve öz güveni yüksek, icat çıkarmayı seven gençler olarak sizin himayenizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sakarya gençliğinin ağabeyi olan ve bu Ofis Sanat Merkezimizi bize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na da sizlerin huzurunda teşekkürlerimizi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selçuk Girgin



