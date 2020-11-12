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Spor, Futbol

Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.11.2020
Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

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