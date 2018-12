Evkur Yeni Malatyaspor doludizgin

MALATYA - Volkan Kaşik

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada 4 galibiyet elde eden ve puanını 25'e yükselten Malatya temsilcisi, averajla 5. sırada yer aldı.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Malatya ekibi, 15. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek bu sezon üçüncü dış saha galibiyetini elde etti.

Deplasmandaki ilk galibiyetini ligin ilk haftasında Göztepe karşısında alan sarı-siyahlılar, 11. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle 25 puan toplayan, averajla 5. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, zirve takibini sürdürüyor.

Söz konusu 15 müsabakada 23 gol atan ve kalesinde 15 gol gören sarı-siyahlılar, ligde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ile de puanını eşitledi.

"İnşallah bunu devam ettiririz"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Başarılarına yenilerini eklemek için çaba gösterdiklerini aktaran Ravcı, 15 haftası geride kalan ligde iyi bir gidişatları olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına eksik gittiklerini ancak karşılaşmada forma giyen oyuncuların en iyi şekilde mücadele ettiğini dile getiren Ravcı, "Sahada kaybetmeme arzusu ve karşılaşmanın son düdüğüne kadar maçı koparmaya çalışan bir takım görüntümüz vardı. İyi bir mücadele örneği sergiledik ve zorlu Erzurum deplasmanından 3 puanla döndük. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Ligde moralimizi hep yüksek tutacak bir sıralamada yer alıyoruz. İnşallah bunu devam ettiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, ligin bu sezon farklı geçtiğini belirterek, "Her takımın her takımı yenebildiği bir lig var. Büyüklerin durumu ortada. Aldığımız bu galibiyet ziyadesiyle bizi mutlu etti. Önümüzdeki iki haftayı da en az kayıpla kapatırsak ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmiş olacağız." diye konuştu.

"Avrupa'ya gitmek büyük başarı olur"

"Hedefimizi her zaman maç maç belirledik." diyen Ravcı, "Önümüzdeki en yakın maç hangisiyse o maça odaklanıyoruz ve kazanmak için de elimizden gelen her türlü gayreti sergiliyoruz. Sezon sonunda topladığınız puanlar Avrupa'ya gitmeye yeterse kimse de buna 'yok' demez, bu da büyük başarı olur. Ancak şu an sadece önümüzdeki maçı düşünerek hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarılarının motivasyon ve disiplinden geçtiğini kaydeden Ravcı, "Futbolcularımızın gencinden tecrübelisine kadar hepsine çok inanıyor ve güveniyoruz. Onlar da bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Başarımızın temel kaynağı ortam ve samimiyet. Kulüp çalışanlarından teknik heyete, yönetime kadar samimi bir ortamın oluşması ve bunun sahaya yansımasıdır." şeklinde görüş belirtti.

"İnancımız ve güvenimiz tam"

Ali Ravcı, ligde iyi bir konumda bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Son 5 sezondur otoriterleri yanıltmaya devam ediyoruz. Nedense hiçbir sezon belirlediğimiz hedef konusunda bize şans tanınmadı ama biz onları şaşırtmaya devam ettik. Büyük takımlarla oynadığımız maçlarda başarımızdan çok onların oyunsal anlamda kötü oldukları konuşuldu. Her seferinde başarımız gölgelendi ama biz başarmaya devam ediyoruz. Varsın onlar öyle düşünsünler. Önemli olan bizim ne düşündüğümüz. Kendimize inancımız ve güvenimiz tam, tıpkı futbolculara olduğu gibi. Otoriterleri şaşırtmaya devam ediyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor, oynadığı tüm liglere renk kattı. Başarımızı sürdürmeye çalışıyoruz."

Taraftarın takımın itici gücü olduğunu dile getiren Ravcı, özellikle sahalarında oynadıkları karşılaşmalarda stadın daha kalabalık olmasını istedi.

Ravcı, eksik olan mevkilere transfer yapmayı düşündüklerini vurgulayarak, "Bu konuda çalışmalarımız var. Bazen transfer, takım içindeki rekabeti artırma açısından da yapılır. Çünkü rekabetin olmadığı yerde başarı da olmaz. Rekabeti daha üst seviyeye çekmek istiyoruz. Devre arasında gerekli transferleri yapıp takıma katkı sağlayacak oyuncuları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.