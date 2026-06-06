Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başak Akbulut Yazar
06 Haziran 2026•Güncelleme: 06 Haziran 2026
İSTANBUL
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin videoya da yer verdi.