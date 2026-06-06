Bakan Kurum'dan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Çevre Haftası etkinliklerine ilişkin paylaşım

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Saraçoğlu Mahallesi'nde atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerine yer verdi.

Kurum, paylaşımında, "Türkiye Çevre Haftası'nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara'da da çevre müfettişlerimiz başkentimizin simge mekanları arasına giren Saraçoğlu Mahallesi'nde buluştu." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan çocuklar, Sıfır Atık, doğa koruma ve oyun alanlarına ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Bakanlığın çocuklara yönelik "Çevre Müfettişi" projesine katılan Asya Yıldırım, çevreye zarar verilmemesini ve yerlere çöp atanların uyarılması için Çevre Haftası'nın kutlandığını belirtti.

Yıldırım, "Yerlere çöp atmıyorum, atanları uyarıyorum. Ya da böyle çiçekleri falan koparmıyorum, koparanları da uyarıyorum. Doğayı korumalıyız çünkü bizim geleceğimiz için önemli. Dünya bize emanet." ifadelerini kullandı.

Ayliz İnceler ise etkinliğe gezmeye, eğlenmeye ve doğayı nasıl daha iyi koruyacağını öğrenmeye geldiğini belirterek, "Mesela yere atılan çöpleri topluyorum. Mesela plastik ya da poşetleri falan çevreye atmıyorum. Buraya geldim ve artık çevre müfettişi oldum. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz hem de çok zevkli." değerlendirmesinde bulundu.

Saraçoğlu Mahallesi'nde dün başlayan etkinlikler yarın da devam edecek.