İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki beldelerde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinli göz yaşartıcı gaz kapsülüyle yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, bir kişiyi gözaltına aldı İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki beldelerde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinli göz yaşartıcı gaz kapsülüyle yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Kubeybe beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında doğrudan göz yaşartıcı gaz kapsülü attığı bir Filistinli yaralandı.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesinde bulunan Hirbet Deyr bölgesinin girişini demir kapıyla kapattığı belirtildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin Rafat köyüne baskın düzenledi. İsrail askerleri köyde evinde arama yaptığı Filistinli Hüseyin Hasan el-Meşni'yi gözaltına aldı.

İsrail askerleri köydeki birkaç eve daha baskın düzenleyerek, içindeki eşyaları yağmalayıp tahrip etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çiftçilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneydoğusundaki Atuf köyünde Filistinli çiftçilere saldırdığı ve bazılarını alıkoyduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin topraklarının gasbına karşı verdiği mücadeleyle bilinen Filistinli aktivist Mutaz Bişarat'a dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askeri üniformasıyla Atuf köyünün doğusundaki el-Miyar bölgesine baskın düzenledi.

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 çiftçiyi zorla alıkoyarak darbettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin olay sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler lehine müdahalede bulunduğunu ifade eden Bişarat, alıkonulan çiftçilerden henüz haber alınamadığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme ve ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.