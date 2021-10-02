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Spor, Futbol

Eren Derdiyok'un hedefi MKE Ankaragücü'yle tekrar Süper Lig

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu Eren Derdiyok, "Ankaragücü'nün hedefi tekrar Süper Lig'de yer almak, bunun için buradayım. Ankaragücü'nün Süper Lig'e ait olduğunu düşünüyorum" dedi.

Erkan Tiryaki   | 02.10.2021
Eren Derdiyok'un hedefi MKE Ankaragücü'yle tekrar Süper Lig Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Ankara

Sarı-lacivertli takıma bu sezon transfer olan ve ilk kez alt ligde forma giyen Eren Derdiyok, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün hedeflerinin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren 33 yaşındaki golcü, "Ankaragücü'nün hedefi tekrar Süper Lig'de yer almak, bunun için buradayım. Ankaragücü'nün Süper Lig'e ait olduğunu düşünüyorum. Bu hedef de beni hırslandırıyor. İnşallah seneye Süper Lig'de oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir takım kurulduğunu anlatan Eren, "Çok karakterli, yetenekli oyuncularımız var. Bu saha içine de yansıyor. Kadromuz çok kaliteli. Aile ortamı var. Futbolda böyle bir ortam varsa hedefe ulaşmak daha kolay oluyor." diye konuştu.

"Taraftarımıza ihtiyacımız var"

Eren Derdiyok, MKE Ankaragücü taraftarından övgüyle bahsetti.

Transferinden önce de sarı-lacivertli taraftarı bildiğini aktaran golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Ankaragücü taraftarını buraya gelmeden biliyordum. Galatasaray'da oynarken görmüştüm. Ankaragücü'nün yeri büyük takımların yanı. Gerçekten o seviyede taraftarı var. Bu sene onlara ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler onları mutlu edeceğimizin sözünü veriyorum. İnşallah, kenetlenip hep beraber hedefe ulaşacağız."

TFF 1. Lig'de yarın oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da değinen Eren, "Ligde kolay maç yok. Herkes herkesi yenebilir. Basamak basamak her maça yüzde yüzümüzü veriyoruz. Hafta sonu bizim için çok önemli bir maç var. 3 puanı alıp arkamızdan gelen takımlarla mesafeyi korumak istiyoruz." şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'de ilk 7 haftada 6 gol atan Eren, bu ligde pozisyona girmenin de zor olduğunu vurgulayarak, "1. Lig gerçekten zor. Süper Lig'den çok farklı. Oyun anlamında büyük fark var. Tabii zor yönleri de var. Bu ligde gol atmak çok kolay değil. Umarım burada gol rekoru kırarım. Gol sayısı, hedefi koymadım. Süper Lig'e çıktıktan sonra benim ne kadar attığımın bir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

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