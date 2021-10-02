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Spor, Futbol

Lider Fenerbahçe ligde yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 02.10.2021
Lider Fenerbahçe ligde yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti.

Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.

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