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Spor, Futbol

Emre Çolak, İspanya 3. Ligi ekiplerinden CF Intercity ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile kasım ayında yollarını ayıran Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile anlaşmaya vardı.

Bozhan Memiş   | 27.01.2023
Emre Çolak, İspanya 3. Ligi ekiplerinden CF Intercity ile anlaştı

İstanbul

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı.

Geride kalan 20 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan toplayan Intercity, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

Emre Çolak'ın orta sahayı tamamlayacak profilde bir oyuncu olduğunu açıklayan sportif direktör Jorge Lopez, Emre'nin takımın bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olacak bir isim olduğunu belirtti.

Lopez sözlerine, Intercity'nin Emre Çolak gibi üst düzeyde bir oyuncuyu bünyesine katabilmesinin de bir başarı olduğunu ekledi.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve A takıma çıkan Emre Çolak, kariyerinde Deportivo la Coruna, El-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe formalarını giydi.

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