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Spor, Futbol

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Marek Hamsik, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Duygu Avunduk   | 27.01.2023
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzon

Futbol A takım doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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