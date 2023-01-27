Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzon
Futbol A takım doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.