Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Elneny, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, anlaştığı Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi İstanbul'a getirdi.

Emrah Oktay   | 30.08.2019
Elneny, Beşiktaş için İstanbul'da

İstanbul

Beşiktaş, anlaştığı Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi İstanbul'a getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yarın sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Elneny, Beşiktaş için İstanbul'da

Elneny, Beşiktaş için İstanbul'da

Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının zorlu maç trafiği

UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu

Beşiktaş'ta kura değerlendirmesi

Beşiktaş'ta kura değerlendirmesi
Beşiktaş Muhammed Elneny ile anlaştı

Beşiktaş Muhammed Elneny ile anlaştı
Spor camiasından '30 Ağustos' paylaşımı

Spor camiasından '30 Ağustos' paylaşımı