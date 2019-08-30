Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PSG, iki golle kazandı

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, ligde Metz'i 2-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 30.08.2019
PSG, iki golle kazandı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-0 yendi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Metz ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Angel Di Maria'nın penaltı golüyle öne geçen başkent temsilcisi, 43. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle 9 puana yükselirken, Metz 4 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

PSG, iki golle kazandı

PSG, iki golle kazandı

Fatih Terim'den kura değerlendirmesi

Lille'den 3 gollü galibiyet

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Monaco Slimani'yi kiraladı

Monaco Slimani'yi kiraladı
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm