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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini sürdürüyor. -VTR -
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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi

Istanbul

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Bailly'nin uçağı yaklaşık 2 saatlik bir rötarla İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, Manchester'dan tarifeli uçakla gelen oyuncuya menajeri eşlik etti.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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