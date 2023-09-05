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"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

Milli takım, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu. Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti.

A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.

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