Elektronik bilet bilgilendirme toplantısı Riva'da yapıldı

Istanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre, elektronik bilet sistemine dair teknik detaylar konusunda bilgilendirme için TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı organize edildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya TFF'nin eleketronik bilet, bilgi teknolojileri ve hukuk departmanlarının ilgilileri, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri ile Trendyol Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yetkilileri katıldı.
Elektronik bilet sistemi kapsamında gelecek sezondan itibaren kulüplerin biletleme konusunda kendilerinin belirleyeceği ve anlaşacağı firmaları tercih ederken dikkat etmeleri gereken kriterlere değinilen toplantıda, süreç boyunca kulüplerin karşılaşabilecekleri olumsuzluklar ve ihtiyaç duyacakları teknik gereksinimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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