Dolar
13.16
Euro
14.89
Altın
1,817.53
ETH/USDT
3,697.80
BTC/USDT
46,911.00
BIST 100
1,867.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, ara transfer döneminde kadrolarına katmak üzere anlaşmaya yakın oldukları futbolcuların bulunduğunu bildirdi.

Ali Korkmaz   | 31.12.2021
Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor

İzmir

Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 kazandıkları Samsunspor müsabakasıyla hem 2021 senesini hem de sezonun ilk yarısını geride bıraktıklarını belirtti.

12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Hocamız ve scout ekibimiz tarafından onaylanan hem ülkemizde hem yurt dışında oynayan isimleri kadromuza dahil etmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Takımımıza direkt katkı sağlayabilecek hazır olan oyuncular hakkında yaptığımız çalışmalarda anlaşmaya yakın olduğumuz isimlerin yanı sıra görüşmeleri sürdürdüğümüz futbolcular var. Tek gündemimiz Göztepe’mizin ligin sonunda sıralamada hak ettiği yerde olmasıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantı 22 eyalete yayıldı
Kolombiya'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga başladı
İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu

Benzer haberler

Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı

Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı

Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu

Beşiktaş kupada son 16 turuna yükseldi

Beşiktaş kupada son 16 turuna yükseldi
Sivasspor kupada son 16 turuna yükseldi

Sivasspor kupada son 16 turuna yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor son 16 turuna yükseldi