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Spor, Futbol

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, kupada işini şansa bırakmak istemiyor

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda şampiyon olan ve tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başaran Demir Grup Sivasspor, bu sezon da kupayı yeniden kazanmayı hedefliyor.

Serhat Zafer   | 31.12.2022
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, kupada işini şansa bırakmak istemiyor

Sivas

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, sahasında Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivas temsilcisi son 16 turunda ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Teco Karacabey Belediyespor ile eşleşti.


Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivasspor, evinde oynayacağı maçı kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakipleri Karacabey Belediyespor'un güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Karacabey Belediyespor'un Süper Lig ekibi Giresunspor'u eleyerek bu tura yükseldiğini anımsatan Çalımbay, "Kupada bir kere 'bu maçı kazanırız, 2. Lig takımı' gibi bir düşünce olmuyor, bizde olmaz da. Çünkü zor maçlar oluyor, 2. Lig takımları Süper Lig takımlarını rahatlıkla eleyebiliyor. Onun için de biz o maçta çok dikkatli olacağız." dedi.

"Çok tedbirli ve disiplinli olacağız"

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Süper Lig'in en iyi takımlarından biri sayılan Giresunspor'u rahatlıkla yendiler, hem de Giresun'da yendiler. Yani onun için tabii ki çok tedbirli olacağız, çok ciddi olacağız, çok disiplinli oynayacağız ve o maçta işimizi şansa bırakmayacağız. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynadığınız maçların hepsi çok zordu. Onun için bu maçları çok ciddi şekilde bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Mutlaka bir, iki oyuncu almak istiyoruz"

Devre arası transfer çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Devre arasında bir şeyler yapmaya çalışacağız. Mutlaka olacak, şu anda bakıyoruz, arıyoruz, maçlar seyrediyoruz. Belki bir hafta, iki hafta sonra ben gideceğim veya başka arkadaşlarımızı göndereceğiz, canlı şekilde maçlar seyredeceğiz. Mutlaka bir, iki oyuncu almak istiyoruz. Ama bana göre şu anda en önemli şey ligde deplasmanda oynayacağımız Konyaspor, Kayserispor ve Gaziantep maçları. Yani o maçlar bizim için gerçekten hayati derecede önemli. Hepsi deplasman, onun için de hayati maçlar oynayacağız, final maçları oynayacağız. Buna hazırız, takım olarak da hazırız, kafa olarak da hazırız. Tek sıkıntımız sakat oyuncular."

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