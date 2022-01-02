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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine yarın başlayacak

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının mesaisine yarın başlayacak.

Ercan Doğan   | 02.01.2022
Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine yarın başlayacak

Istanbul

Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi idmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla maçın oynanacağı Katar'a hareket edecek.

Geçen sezonun lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor ile başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

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