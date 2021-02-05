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Spor, Futbol

Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Emre Doğan   | 05.02.2021
Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek

İstanbul

Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

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