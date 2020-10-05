Dimitris Pelkas Fenerbahçe'de

Ankara
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın PAOK takımından 27 yaşındaki Dimitris Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ailemize hoş geldin Dimitris Pelkas! 💛💙 pic.twitter.com/zsPsEkEer1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti.
Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.