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Spor, Futbol

Dimitris Pelkas Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı transfer etti.

Erkan Tiryaki   | 05.10.2020
Dimitris Pelkas Fenerbahçe'de

Ankara

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın PAOK takımından 27 yaşındaki Dimitris Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti.

Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı. 

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