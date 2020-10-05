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Spor, Futbol

Fenerbahçe Roma'dan Diego Perotti'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Roma'dan Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi transfer ettiğini açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 05.10.2020
Fenerbahçe Roma'dan Diego Perotti'yi kadrosuna kattı

Ankara

Fenerbahçe, İtalya'nın Roma Kulübünden Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 5,5 sezonda Roma forması giyen Perotti, bu sürede 138 maçta 32 gol attı. Perotti geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.

Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Perotti, Arjantin Milli Takımı'nda da forma giydi.

Yeni transferler sağlık kontrolünden geçirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas'ın, sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.

Açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde futbolcuların, detaylı kan tetkiklerine bakıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sağlık kontrollerinin tamamlandığı kaydedildi.

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