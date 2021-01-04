Fenerbahçe 3 puana 3 golle uzandı

İstanbul
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, konuk sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.
14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
45+1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
69. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Valencia'nın sağdan ortasında Pelkas'ın ceza sahası içinde bekletmeden uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
86. dakikada sarı-lacivertliler üçüncü golü buldu. Ani gelişen atakta Ozan Tufan, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun koşu yoluna gönderdi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Ferdi, ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-0.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligde 3 maç sonra kalesini gole kapattı
Fenerbahçe, ligde 3 maç sonra gol yemeden galip geldi.
Ligde son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle fazla gol yemesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, 3 maç sonra kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe, son olarak 11. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı 2-0 galip gelmiş ve gol yememişti.
Thiam ilk gollerini eski takımına attı
Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı golcü oyuncu Mame Thiam, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini eski takımına karşı kaydetti.
Sezon başında gerçekleştirilen hazırlık sürecinde gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandıran ancak bu tabloyu lige yansıtamayan Thiam, 6'sı 11'de olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkmış ancak gol atmayı başaramamıştı.
Thiam, 11'de başladığı 7'nci maçında ise eski takımı Kasımpaşa'ya karşı 14. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Senegalli oyuncu, 4+1. dakikada ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.
Thiam, 79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.
Ferdi siftah yaptı
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, ligde bu sezon ilk golünü kaydetti.
Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise istikrarsız bir grafik sergilemişti.
Maçın 79. dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan Ferdi, 86. dakikada attığı şık golle bu sezonki ilk sayısını hanesine yazdırdı.
Pelkas, beğeni topladı
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, oynadığı futbolla beğeni topladı.
Maç içerisinde hücumda etkili bir görüntü sergileyen ve 2 gol pozisyonunun da içinde bulunan Pelkas, maçta tam süre aldı.
Sarı-lacivertli formayla 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Pelkas, sadece Gaziantep FK maçında 90 dakika sahada kalmıştı.
Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir karşısında kart cezası nedeniyle oynayamayan Pelkas, böylece 2 maç üst üste 90 dakika sahada kalmayı başardı.
Samatta son bölümde
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlık yaşayan Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı santrforu, tam 42 gün sonra kadroya dahil olmuş ve takıma dönmüştü.
28 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girdi.
Sadık göz doldurdu
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koyan Sadık Çiftpınar, beğeni topladı.
Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte görevlendirilen savunma oyuncusu, pozisyonunun dışında oynamasına karşın gösterdiği performansla göz doldurdu.
Fenerbahçe cephesi
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, rakiplerinin puan kazandığı haftada karşılaşmanın kendileri için öneminin de arttığını belirtti.
Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından alınan 3 puanın daha da önemli olduğunu dile getiren Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum, iyi bir performans gösterdiler. İyi oynadılar, sakatlıktan ve hastalıktan çıkan oyuncularımız vardı, hepsi çok iyi oynadılar. Biz sezon başından beri hem kenar ortalar hem dikine paslar olsun çalışıyoruz. Defans arkası pasları ve varyasyonları çalışıyoruz. Bazı maçlarda istediğimiz olmuyor. Doğru tercihleri kullandığımız zaman istediğimiz sonuç geliyor. Engellenen şutu en çok olan takımlardan biriyiz. Ortalama 48 şut atıyoruz, tercihlerimizi daha iyi kullanabilsek en azından yüzde 15'ini daha doğru kullanmış olsak şu an en az 5-6 puan daha fazlamız olacaktı." diye konuştu.
Sürekli çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bulut, şöyle devam etti:
"Herkes hata yapabiliyor, biz de yapıyoruz ama hataları her zaman minimuma getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra her şey daha iyi olacak. Yoğun maç programında sakatlıklar olacak, sakatlanan arkadaşlarımız oluyor. Antrenmanda da gerçekleşebiliyor, önümüzdeki haftalarda da olacak. Biz zaten antrenmanlarımızı ona yönelik yapıyoruz. Bugün de sakat oynayan oyuncularımız oldu. 1-2 gün antrenmana çıkan oyuncularımız 90 dakika maç oynadı. Sadık bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Rakip karşısında hemen hemen hiçbir hata yapmadı. 25 futbolcumuz var ve hepsini en iyi şekilde kullanamaya çalışıyoruz."
TFF'nin açıkladığı limitlere bakıldığında az bir hareket alanlarının bulunduğunu da aktaran Bulut, takımlarından memnun olduklarını da vurguladı.
Kasımpaşa cephesi
Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Çapa, rakibi iyi analiz etmelerine karşın kendilerinin başarılı olamadığını dile getirdi.
Oyuncu eksikliğinin kendileri gibi takımlarda büyük sorun ortaya çıkardığını kaydeden Çapa, "Rakibimizin yapmış olduğu bir ortaya 18 içinde Pelkas'a kafa vurdurmamız bizim bir zaafımız. Pozisyonunda oynamayan oyuncuları orada oynatınca bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Bizim gibi takımlarda oyuncu eksik olduğu zaman büyük sıkıntı yaşanıyor. İlk yarı bazı bölümlerde iyi şeyler yapmaya çalıştık. Son paslarımızı iyi değerlendiremedik ve rakibin işini kolaylaştırdık." ifadelerini kullandı.
İkili mücadelelerde yumuşak kaldıklarının da altını çizen Çapa, şunları kaydetti:
"Altyapıdan 1-2 oyuncu oynatınca tamam ama 5-6 tane aynı anda oynattığınızda fiziksel ve oyunsal olarak eksik kalıyorsunuz. Hem savunmada hem organizasyonumuz geçtiğimiz sezondan çok uzakta. Savunma, oyunculardan fiziksel özveri istiyor. Takım savunması için üst üste oynamanız gerekiyor ve biz bu sene bu oyun sayısını yakalayamadık. Bundan sonraki süreçte bu görüntüde olmamamız gerekiyor. Mağlup olabilirsiniz ama bugünkü görüntü bizi mutlu etmedi. Takım halinde kötü günümüzdü. Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık."Fuat Çapa, hakemler konusunda ise söylediklerinin dikkate alınmadığını o yüzden de konuşmanın mantıklı olmadığını aktardı.
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