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Spor, Futbol

Galatasaray'da 2 isim PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübü, kulüp yöneticisi Mahmut Recevik ve futbolcusu Emre Kılınç, PFDK'ye sevk edildi.

Ercan Doğan   | 04.01.2021
Galatasaray'da 2 isim PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünün yanı sıra kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ile futbolcusu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Hukuk müşavirliği, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'in ise hakareti nedeniyle kurula sevkine karar verdi.

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç da aynı maçtaki kural dışı hareketi dolayısıyla kurula sevk edildi.

Bu arada Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafes Ramadan Seifeldin, MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.




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