Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
123,030.60
Altın
1,556.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 21.01.2020
Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.

Daha önce Balıkesirspor'da forma giyen futbolcu Çalık, Denizlispor'a 26 Haziran 2018'de gelerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başladı

Galatasaray Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak

Trabzonspor kupada kazandı

Trabzonspor kupada kazandı
'Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor'

'Kısa sürede bu kadar gol atmak mutlu ediyor'
Yukatel Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

Yukatel Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak