Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine kattı

Denizli
Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüp, dün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.