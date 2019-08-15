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Spor, Futbol

Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, genç futbolcular Volkan Eğri ve Furkan Sağman ile resmi sözleşme imzaladı.

Halife Yalçınkaya   | 15.08.2019
Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Sivas

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, genç futbolcular Volkan Eğri ve Furkan Sağman ile resmi sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki Almanya doğumlu sol açık Volkan Eğri ve 19 yaşındaki Almanya doğumlu sağ bek Furkan Sağman ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni sezonda Volkan 52, Furkan ise 23 numaralı formayı giyecek.

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