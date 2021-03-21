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Spor, Futbol

Denizli'de gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 21.03.2021
Denizli'de gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının 7. dakikasında Visca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.

14. dakikada Diskerud'un ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol çapraz pozisyondan attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada ceza sahasındaki Rodellga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

53. Muhammet Özkal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada sol çapraz pozisyondaki Giuliano'nun şutunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırdığı topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada Demba Ba'nın ceza sahası içinden çektiği şutta topu kaleci Cenk Gönen kurtardı.

68. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topla buluşan Giuliano'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Mesanovic'in ceza sahası içinden şutunda topu kaleci Mert Günok kurtardı.

90+4. dakikada Visca'nın uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

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