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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, Davidson Pereira ile 3, Fatih Aksoy ile 5 ve Ufuk Ceylan ile 1 yıllık yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Kurt   | 13.08.2020
Aytemiz Alanyaspor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Antalya

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından Davidson Pereira ile 3, Beşiktaş'tan Fatih Aksoy ile 5 ve Yeni Malatyaspor'dan Ufuk Ceylan ile 1 yıllık yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezonda transfere devam ettiklerini söyledi.

Transferlerin kulübe faydalı olacağına inandığını anlatan Çavuşoğlu, "Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih Aksoy da geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor'a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki kanat oyuncusu Davidson ise başta kulüp başkanı olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ederek, "Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Alanyaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Fatih Aksoy da çok mutlu olduğunu kaydederek, "Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım." diye konuştu.

Ufuk Ceylan ise, "Öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Davidson, Fatih Aksoy ve Ufuk Ceylan kendilerini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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