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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor sahasında galip

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Önder Felek   | 24.12.2020
Demir Grup Sivasspor sahasında galip Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Futbolcular seremonide hazır bulundu. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı ) 

Süper Lig'in 14. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği karşılaşması ev sahip ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top kornere gitti.

24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından, yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.

45+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

49. dakikada sağdan ceza alanına giren Ömürcan Artan'ın pasında Sio'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa mutlak bir gole izin vermedi. 

70. dakikada Fajr'ın sol taraftan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topu kornere tokatladı.

71. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın soldan kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

86. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Gradel'in pasında topu kontrol eden Yatabare, ceza yayının hafif sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak filelerle buluştu.

90+2. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Ömürcan Artan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Arda Kızıldağ, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1

Mücadele, Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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