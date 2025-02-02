Corendon Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi yendi

İzmir
İlk yarı
Maç öncesi hayatını kaybeden eski milli oyuncu Ogün Altıparmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bunuldu.
5. dakikada Da Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içeriside buluşan Romulo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan getirip altıpas içerisinde yaptığı vuruşta top sol üstten dışarı gitti.
18. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Romulo'nun pasında uygun posizyondaki Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak, sol direğin yanından dışarı çıktı.
41. dakikada sol kanattan korner atışında Heliton ile yükselen Cordova'nın eline topun çarpması sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın çağırması sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem, penaltıyı iptal etti.
45. dakikada soldan Balkovec'in kullandığı kornerde kale sahası önünde Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
57. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Hictor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
59. dakikada Djalma'nın sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Victor Hugo'nun şutunda defanstan dönen topu alan Emerson'un vuruşu Lima'dan döndü. Hakem Arda Kardeşler, topun ele çarptığını belirterek bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın çağırması sonucu pozisyonu yeniden izleyen hakem, penaltıyı iptal etti.
66. dakikada sol kanattan Djalma'nın ortasında kaleci Fatih Taşkıran topu altıpas içerisine çeldi. Meşin yuvarlağa yeniden müdahale etmek isteyen Fatih Taşkıran, Heliton'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bu sırada Nielsen'in kafa vuruşunda direkten dönen topu Heliton kafayla ağlarla buluşturdu. Hakem golü verdi. Bir kez daha VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, golü iptal etti.
81. dakikada Ahmet Ildız'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın karşıladığı topu ceza sahası yayı gerisinde alan Matsuki, topu kaleye doğru gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Juan, sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı.
90+10 dakikada İsmail Köybaşının sol kanattan ortasında Heliton'un altıpas içerisinden kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Corendon Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Göztepe 22 maç sonra sahasında mağlup oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.