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Spor

Masa tenisinde milli sporcular, Katar'da şampiyon oldu

Masa tenisinde Katar'da düzenlenen WTT Gençler Contender Doha organizasyonunda milli sporcular Görkem Öçal ve Kenan Kahraman, 15 yaş altı çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Erkan Tiryaki  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Masa tenisinde milli sporcular, Katar'da şampiyon oldu

Ankara

Katar'ın başkenti Doha'daki organizasyonda Görkem Öçal ve Kenan Kahraman ikilisi, 15 yaş altı erkek çiftler finalinde Onur Guluzade (Azerbaycan)-Ma Yeongmin (Güney Kore) çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerini 11-6, 11-6, 10-12 ve 11-6'lık skorlarla 3-1 yenen Görkem-Kenan ikilisi organizasyonda birinciliği elde etti.

Karışık çiftler kategorisinde Görkem Öçal, partneri Almanya'dan Koharu Hagaki ile şampiyonluğa uzandı.

Görkem-Hagaki çifti, finalde Malezyalı Lee Hong An-Mohd Donia ikilisini 3-0 yenerek turnuvayı ilk sırada bitirmeyi başardı.

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