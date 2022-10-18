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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor 4. tura yükseldi

Muhittin Sandıkçı   | 18.10.2022
Çaykur Rizespor 4. tura yükseldi

Rize

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bölgesel Amatör Lig takımı Boyabat 1868'i 3-0 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.


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