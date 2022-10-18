Manisa FK 4. tura yükseldi

Manisa
Seri penaltılarda Manisa FK'de Gakpa, Nizamettin Çalışkan, Burak Altıparmak, Batuhan Kör, Çağrı Giritlioğlu, Muhammet Taha Şahin ve Ayberk Karapo atışı gole çevirirken, Adem Büyük ise penaltı atışını kaçırdı.
Amberçay Eynesil Belediyespor'da ise Bedirhan Batukan Ay, Efekan Şensoy, Bekir Mustafa Meral, Hakan Akman, Cengizhan Koç ve Orhan Dilli golü atarken, Selahattin Enes Kılıç ve Emirhan Koç atıştan yararlanamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.