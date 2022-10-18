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Spor, Futbol

Manisa FK 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Manisa FK, Amberçay Eynesil Belediyespor'a normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta, penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak, 4. tura yükseldi.

Ahmet Bayram   | 18.10.2022
Manisa FK 4. tura yükseldi

Manisa

Seri penaltılarda Manisa FK'de Gakpa, Nizamettin Çalışkan, Burak Altıparmak, Batuhan Kör, Çağrı Giritlioğlu, Muhammet Taha Şahin ve Ayberk Karapo atışı gole çevirirken, Adem Büyük ise penaltı atışını kaçırdı.

Amberçay Eynesil Belediyespor'da ise Bedirhan Batukan Ay, Efekan Şensoy, Bekir Mustafa Meral, Hakan Akman, Cengizhan Koç ve Orhan Dilli golü atarken, Selahattin Enes Kılıç ve Emirhan Koç atıştan yararlanamadı.

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