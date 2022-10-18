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Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yenen Yukatel Kayserispor, 4. tura çıktı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 18.10.2022
Yukatel Kayserispor 4. tura yükseldi

Kayseri

3. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

47. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK'da kendi yarı sahasında topa sahip olan Hakan Demir'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan Kurt'un düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

84. dakikada köşe vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın açtığı ortaya yükselen kaleci Özgün Ali Köklü'nün tokatladığı topu Hosseini kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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