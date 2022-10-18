Yukatel Kayserispor 4. tura yükseldi

Kayseri
3. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
47. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK'da kendi yarı sahasında topa sahip olan Hakan Demir'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan Kurt'un düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
84. dakikada köşe vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın açtığı ortaya yükselen kaleci Özgün Ali Köklü'nün tokatladığı topu Hosseini kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.